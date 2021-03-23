Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor

Nijerya Su Kaynakları Bakanlığı, ülkede milyonlarca kişinin insan sağlığı için güvenli olarak nitelendirilebilecek suya hala erişemediğini açıkladı.

Ülkede 60 milyondan fazla kişinin, sudan kaynaklanan hastalık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

5 yaş altı çocuklar "kolera"dan ölüyor

Su Kaynakları Bakanı Suleiman Hussein Adamu yaptığı açıklamada, ülkede her yıl 5 yaş altındaki yüzlerce çocuğun kolera gibi hastalıklardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu durumun endişe verici olduğuna işaret eden Adamu, halka temiz suyu sağlama görevinin hükümetin sorumluluklarından olmaya devam ettiğini ifade etti.