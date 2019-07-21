Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

NİJERYA'NIN İLORİN EYALETİNDE CUMA GÜNÜ SAAT 22.00 SIRALARINDA 4 TÜRK VATANDAŞI KAÇIRILDI
ÜLKEDE KAÇIRILAN TÜRK SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.
Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.
Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.