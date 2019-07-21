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Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

21 Temmuz 2019 Pazar 10:11
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

NİJERYA'NIN İLORİN EYALETİNDE CUMA GÜNÜ SAAT 22.00 SIRALARINDA 4 TÜRK VATANDAŞI KAÇIRILDI

ÜLKEDE KAÇIRILAN TÜRK SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. 

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.

Son Güncelleme: 21.07.2019 13:38
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