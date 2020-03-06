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Nijerya'da 376 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde, son bir ayda silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 376 kişi yakalandı.

Nijerya'da 376 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde, son bir ayda silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 376 kişi yakalandı.

06 Mart 2020 Cuma 08:13
Nijerya'da 376 silahlı çete üyesi yakalandı
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Edo Eyaleti Emniyet Müdürü Lawal Jimeta, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette artan silahlı olaylar nedeniyle farklı bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 376 çete üyesinin yakalandığını aktaran Jimeta, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Jimeta, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 7 kadın ve 4 çocuğun da kurtarıldığını kaydetti.
Nijerya’da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

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Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, bin 460 kişi hayatını kaybetti.
Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
Nijerya çete
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