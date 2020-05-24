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Nijerya'da 3 günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölge yönelik operasyonlarında 3 günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü.

24 Mayıs 2020 Pazar 12:27
Nijerya'da 3 günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun Zamafara ve Katsina eyaletlerinde Çarşamba ve Perşembe günü silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 135 çete üyesinin öldürüldüğünü vurgulayarak, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

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Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamış, 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.


 

Son Güncelleme: 24.05.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Silahlı çete
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