Nijerya'da 2021'de 3 bin 598 kişi koleradan öldü

Nijerya Su Kaynakları Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Awe, yaptığı açıklamada, ülkedeki kolera salgınının, halkın temiz suya erişememesinden kaynaklandığını belirtti.

Awe, salgının, 2021'de başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalete yayıldığını kaydetti.

Geçen yıl 107 bin 911 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktaran Awe, salgın nedeniyle 3 bin 598 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Awe, bu rakamın endişe verici olduğunu vurgulayarak "Su kaynaklı hastalıklar aslında önlenebilir ve bizim yapmamız gereken tek şey, insanlarımızın her zaman temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak." dedi.



Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.



