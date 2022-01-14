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Nijerya'da 2021'de 3 bin 598 kişi koleradan öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen yıl kolera salgınında 3 bin 598 kişinin öldüğü bildirildi.

14 Ocak 2022 Cuma 09:45
Nijerya'da 2021'de 3 bin 598 kişi koleradan öldü

Nijerya Su Kaynakları Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Awe, yaptığı açıklamada, ülkedeki kolera salgınının, halkın temiz suya erişememesinden kaynaklandığını belirtti.
Awe, salgının, 2021'de başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalete yayıldığını kaydetti.
Geçen yıl 107 bin 911 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktaran Awe, salgın nedeniyle 3 bin 598 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Awe, bu rakamın endişe verici olduğunu vurgulayarak "Su kaynaklı hastalıklar aslında önlenebilir ve bizim yapmamız gereken tek şey, insanlarımızın her zaman temiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak." dedi.

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"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 10:38
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