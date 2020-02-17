banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121002
ALTIN
307.503
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.8691
EURO
6.5525
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:42
Nijerya'da 1 Yılda 30 Milyon Ağaç Dikilecek
banner337

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kuraklıkla mücadele ve doğayı koruma adımları kapsamında ülke genelinde bu yıl 30 milyon ağaç dikilecek.

Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Başkan Vekili Tiamiyu Oladele, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin 35 milyon ağaç dikileceği vaadi bulunduğunu hatırlattı.

banner317
Oladele, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu yıl 30 milyon ağaç dikeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar başladı." dedi.

Dikilecek fidanlarla Nijeryalıların da ekonomik olarak desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Oladele, "Ormanların tahrip olması ağaçların büyümesinden daha hızlı ilerliyor. Bu noktada hükümet halka fidan dağıtımının yanında ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikme faaliyetleri de düzenleyecek." dedi.

Uzmanlara göre Nijerya'da son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

banner335
Son Güncelleme: 17.02.2020 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
Hindistan Yüksek Mahkemesinden, Ordudaki Kadınlar İçin Eşitlik Kararı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Abd'de Kaybedilen Yüzük 47 Yıl Sonra Finlandiya'da Bulundu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Rus Savaş Uçakları Halep Kırsalında 2 Hastaneyi Vurdu
Pakistan'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü
Pakistan'da Zehirli Gaz Şüphesi: 5 Ölü
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
Lavrov, Abd'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
Abd İle Çin'in Ticaret Anlaşması Almanya'nın İhracatını 4,5 Milyar Dolar Düşürebilir
Abd İle Çin'in Ticaret Anlaşması Almanya'nın İhracatını 4,5 Milyar Dolar Düşürebilir
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim