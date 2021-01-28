banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Neremiz doğru ki!
Neremiz doğru ki!
Bu nasıl kapanma?
Bu nasıl kapanma?
Kırk haftada zor bitecek aşılama stratejisi acil gözden geçirilmelidir!
Kırk haftada zor bitecek aşılama...
Ne istiyoruz?
Ne istiyoruz?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 47 yeni vaka
Kapat

Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla iletişim kuruldu. Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

28 Ocak 2021 Perşembe 21:00
Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu
banner337
banner351

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla iletişim kuruldu.

Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

banner341
"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

banner360
Son Güncelleme: 28.01.2021 21:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Foreks ile 50 milyon liralık vurgun
Foreks ile 50 milyon liralık vurgun
Kamboçya'da yarasaların Kovid-19 ile neredeyse aynı patojeni taşıdıkları belirlendi
Kamboçya'da yarasaların Kovid-19 ile neredeyse aynı patojeni taşıdıkları belirlendi
Almanya’da AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
Almanya’da AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
İtalya'da bir doktorun, 2 hastasını yüksek doz ilaçla öldürdüğü iddiası
İtalya'da bir doktorun, 2 hastasını yüksek doz ilaçla öldürdüğü iddiası
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi
Dünya Gıda Programı'nın kovid-19 raporu
Dünya Gıda Programı'nın kovid-19 raporu
AB ile Astrazeneca anlaşamadı
AB ile Astrazeneca anlaşamadı
Biden iklim değişikliğiyle ilgili 3 karar imzaladı
Biden iklim değişikliğiyle ilgili 3 karar imzaladı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim