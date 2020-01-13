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Nijer\'deki Karakol Saldırısında Ölü Sayısı 89\'a Çıktı

Kigali, 13 Ocak 20 : Nijer\'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 89\'a yükseldi.

Nijer\'deki Karakol Saldırısında Ölü Sayısı 89\'a Çıktı

Kigali, 13 Ocak 20 : Nijer\'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 89\'a yükseldi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
Nijer\'deki Karakol Saldırısında Ölü Sayısı 89\'a Çıktı

Kigali, 13 Ocak 20 : Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi.

Nijer Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesine bağlı Chinagodrar köyünde bir karakola düzenlenen terör saldırısında 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Açıklamada, 77 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 

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Ölenlerin anısına ülkede pazartesiden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçen haftaki saldırıda 25 askerin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan, son dönemde bölgede artan şiddet eylemleri üzerine Nijer, Moritanya, Çad, Mali ve Burkina Faso liderlerinin bugün G5 Sahel Zirvesi kapsamında Fransa'da bir araya geleceği öğrenildi.

(AA/RU/HA)
 

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