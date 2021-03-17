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Nijer'deki katliamda en az 58 kişi öldü

Nijer’de düzenlenen katliamda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Mali ve Burkina Faso ile sınır bölgesinde gerçekleşen katliam pazar yerinden dönen vatandaşları hedef aldı.

17 Mart 2021 Çarşamba 10:35
Nijer'deki katliamda en az 58 kişi öldü
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Batı Afrika ülkesi Nijer'de düzenlenen katliamda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Hükümet "barbarca" olarak nitelediği saldırılar sonrasında ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti.

Katliam Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında bulunan Tillaberi bölgesinde gerçekleşti. Hükümetin açıklamasına göre Banibangou'da kurulan haftalık pazardan araçlarla Chinedogar ve Darey-Daye köylerine dönen vatandaşlar hedef alındı. Toplam dört aracın önü silahlı kişiler tarafından kesildi. Araçlarda bulunanlar öldürülürken iki araç ateşe verildi, iki araca da el kondu.

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Saldırının sebebi bilinmiyor. Bölgede aktif olan silahlı gruplardan herhangi biri saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

Sahel bölgesinde El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı terör gruplarının etkin olduğu biliniyor. Hükümet çöl halindeki bu bölgelerde kontrol kurmakta zorlanırken cihatçı gruplar ve diğer suç şebekeleri bu zayıflıktan faydalanıyor. Bölgede ayrıca düşman etnik topluluklar arasında da şiddet olayları yaşanıyor. Bu yılın başında yine Tillaberi bölgesinde bulunan Tchombangou ve Zoroumdareye köylerinde saldırılar düzenlenmiş ve bu saldırılarda 100'den fazla kişi ölmüştü.

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Son Güncelleme: 17.03.2021 12:28
Anahtar Kelimeler:
Nijer Katliam
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