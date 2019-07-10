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Niagara Şelaleleri'nden düşen kişi kurtuldu

Niagara Şelaleleri'nden düşen kişi kurtuldu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Niagara Şelaleleri'nden düşen kişi kurtuldu

YAKLAŞIK 57 METRE YÜKSEKLİKTEN SUYA DÜŞEN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelaleleri'nde yaklaşık 57 metre yükseklikten suya düşen kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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CNN'in haberine göre, Niagara Parkı güvenlik görevlileri, yaklaşık 57 metre yükseklikten, şelale sularının oluşturduğu nehre düşen kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

Nehrin kenarında bir kaya parçasının üzerinde bulunan ve mucizevi şekilde hayatta kaldığı belirtilen adamın, tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. 

Şelalelerin en büyüğü "Kanadalı" lakaplı Horseshoe'dan saniyede 2,3 milyon litre su 50 metreyi aşkın yükseklikten dökülüyor. "Gökkuşağı" olarak da adlandırılan 290 metre genişliğe, 56 metre yüksekliğe sahip "American" Şelalesi'nden saniyede yaklaşık 530 bin litre su büyük gürültüyle Ontario Gölü'ne boşalıyor. Niagara Şelaleleri'nin en küçüğü "Ay" lakaplı Bridal Veils'in ise 17 metre genişli ve 55 metre yüksekliği bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 10.07.2019 14:40
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