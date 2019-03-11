Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101770
ALTIN
226.598
DOLAR
5.4332
STERLİN
7.0629
EURO
6.1110
Kıbrıslı Türkler Limasola aktı
KIBRISLI TÜRKLER LİMASOLA AKTI
Erhürman'a ciddi uyarı!
ERHÜRMAN'A CİDDİ UYARI!
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tavuri'ye başsağlığı
AKINCI'DAN TAVURİ'YE BAŞSAĞLIĞI
Trafik canavarı can almaya devam ediyor
TRAFİK CANAVARI CAN ALMAYA DEVAM...
banner282

New York Tımes: “venezuela\'ya Giden Yardım Kamyonlarını Maduro Yaktırmamış”

New York, 11 Mart 19 : ABD\'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), geçen ay Venezuela\'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoylarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

New York Tımes: “venezuela\'ya Giden Yardım Kamyonlarını Maduro Yaktırmamış”

New York, 11 Mart 19 : ABD\'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), geçen ay Venezuela\'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoylarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 07:51
New York Tımes: “venezuela\'ya Giden Yardım Kamyonlarını Maduro Yaktırmamış”


New York, 11 Mart 19 : ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), geçen ay Venezuela'ya sokulmaya çalışılırken sınırda yanan yardım konvoylarının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kuvvetler tarafından yakılmadığının ortaya çıktığını belirtti.
Daha önce hiç yayınlanmamış yeni videolara ulaşan ve görüntü incelemesi yapan NYT, Venezuela'daki Maduro muhaliflerinin ve ABD yetkililerinin "Maduro'nun emriyle sınırdaki yardım kamyonlarının yakıldığı" iddiasının doğru olmadığını yazdı.
NYT, yardım konvoylarındaki yangının, Maduro'yu protesto edenlerin attığı bir molotofkokteyli yüzünden başladığının görüldüğünü kaydetti.
Olay günü Kolombiya hükümetinin, güvenlik kameralarınca çekilen yanan kamyon görüntülerini ABD makamları ve Kolombiyalı gazetecilerle paylaştığını hatırlatan NYT ancak görüntülerden, alevlerin kamyonları sarmadan önceki 13 dakikalık kısmın kesildiğinin altını çizdi.
NYT ayrıca, yanan kamyonlarda, ABD'nin iddia ettiği gibi hastanelerde kullanılacak ilaçlar değil sadece yüz maskesi ve eldiven gibi tıbbi hijyenik malzemelerin bulunduğu bilgisini de paylaştı.
YAKILAN YARDIM KAMYONLARI
Venezuela muhalefetini destekleyen Kolombiya hükümeti, sınırda yanan kamyonlardan Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımıcı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio başta olmak üzere aynı gün birçok Maduro muhalifi de gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen yardım kamyonlarının Maduro'nun emriyle yakıldığını iddia etmişti.
Bolton, Twitter'dan Maduro'yu, "Venezuela halkına yönelik gıda ve ilaçları yaktırmakla" suçlarken, Rubio da "Maduro tarafından yakılan kamyonların her biri 20 ton yiyecek ve ilaç taşıyordu. Eğer uluslararası hukuk bir şey ifade ediyorsa bu suç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır." ifadelerini kullanmıştı.
Sınırdaki olaylardan sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro da hükümetinin suçlanması için kamyonların sahte bir operasyonla yakıldığını savunarak, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez'i eleştirmiş ve Kolombiya ile ilişkileri resmen sonlandırdığını açıklamıştı.
VENEZUELA SINIRINDA İNSANİ YARDIM ÇATIŞMASI
Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insanı yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve 23 Şubat'ta ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışmalar çıkmıştı.
Francisco de Paula Santander sınır köprüsünde gıda ve ilaç taşıdığı belirtilen 4 kamyon, Maduro güçlerinin sınırı bloke etmesine rağmen hükümet karşıtı protestocular eşliğinde zorla Venezuela'ya sokulmaya çalışılmıştı.

Venezuela kuvvetleri, kamyonları ve protestocuları engellemeye çalışmış, çıkan şiddet olaylarında kamyonlardan bazıları yanmıştı.
Hükümete yakın kaynaklar, kamyonların muhalifler tarafından provokatif amaçla yakıldığını, muhalif kaynaklar ise kamyonların Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) tarafından ateşe verildiğini ileri sürmüştü.
Çatışmalarda, muhalefete yakın kaynaklar, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürmüştü.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
(AA/GÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: “deaş Tehdidi Devam Ediyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: “deaş Tehdidi Devam Ediyor"
Trump'tan sınır güvenliği için 8,6 milyar dolarlık bütçe isteği
Trump'tan sınır güvenliği için 8,6 milyar dolarlık bütçe isteği
Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere “uçuşları durdurun“ talimatı
Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere “uçuşları durdurun“ talimatı
Venezuela'da hayat durdu
Venezuela'da hayat durdu
Netanyahu: İsrail tüm vatandaşların değil sadece Yahudilerin devleti
Netanyahu: İsrail tüm vatandaşların değil sadece Yahudilerin devleti
Doğu Türkistanlıların haklarını savunan aktivist gözaltına alındı
Doğu Türkistanlıların haklarını savunan aktivist gözaltına alındı
İsrail vergiyi kesti, Filistin'de memur maaşları yüzde 50 azaldı
İsrail vergiyi kesti, Filistin'de memur maaşları yüzde 50 azaldı
Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon
Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim