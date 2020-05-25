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New York Times’tan çarpıcı manşet

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin isimleri New York Times'ın ilk sayfasında..

25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:46
New York Times’tan çarpıcı manşet
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaşırkeni New York Times gazetesi, kurbanların isimlerini ilk sayfasına taşıdı.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.

ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

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Şimdiye kadar 369 bin 656 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 112 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 107 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyona, iyileşen hasta sayısı ise 447 bine yaklaştı.

NEW YORK TIMES’TAN KURBANLARA SAYGI SAYFASI

New York Times gazetesi 24 Mayıs tarihli giriş sayfasının tamamına, hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verdi.

Gazetenin manşetnde "Can Kaybı 100 Bine Yaklaştı. Hesap Edilemez Kayıp" ifadeleri yer aldı.

Yüz bine yaklaşan can kayıpları için ise, "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadeleri yer aldı.

New York Times gazetesi, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair de kısa bilgiler verdi.

Son Güncelleme: 25.05.2020 09:06
Anahtar Kelimeler:
New York Times
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