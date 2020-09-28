New York Times: Başkan Trump 2016'da sadece 750 dolar vergi ödedi

Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildiridiği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.

Gazete bunun, "büyük ölçüde" şirketlerin zarar ettiklerini bildirmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Trulp ise haberi yalanladı ve "tamamen sahte haber" dedi.

Trump, haberin yayımlanmasından sonra gazetecilere yatığı açıklamada "Aslında ödedim ve vergi beyannamelerim hazırlandır hazırlanmaz göreceksiniz" dedi.

2018'de yapılan kamuya açık vergi bildiriminde, trump en az 434,9 milyon dolar gelir elde ettiğini söylemişti.

Gazete ise Trump'ın bu açıklamasının doğru olmadığını ve başkanın 47,4 milyon dolar zarar ettiğini yazdı.

New York Times ayrıca, Başkan Trump'ın golf sahaları ve otelleri gibi en büyük işletmelerinin "çoğunun" yıldan yıla on milyonlarca dolar olmasa bile milyonlarca dolar zarar bildirimi yaptığını iddia etti.

Gazete, Başkanın gelecek dört yılda vadesi dolacak 300 milyon dolarlık borçtan da şahsen sorumlu olduğunu bildirdi.

Gazete, Başkan Trump'ın işletmelerinin "lobiliciler, yabancı yetkililer ve başkanla yüz yüze görüşme, erişim ya da iyilik" isteyenlerden para aldığını da yazdı.

New York Times'ın haberinde, "Trump'ın vergi kayıtlarında bir ceza avukatına ödenen paranın düşülmesinden, ailenin tatil için kullandığı bir eve Trump'ın 2013'te Moskova'daki Miss Universe yarışması için aldığı milyonlarca dolara dek bir çok ifşa bulunduğu" kaydedildi.

Trump geleneği bozdu

ABD Başkanlarının, kişisel mali detaylarını yayınlaması yasal bir zorunluluk değil, ancak Richard Nixon'dan bu yanaki bütün ABD başkanları yayımladı.

Trump ise, ABD başkanlarının vergi beyannamesi yayımlama geleneneğini bozdu ve bunun için mahkemelerde giriştiği uzun hukuk mücadelesi, beyannamelerde ne olduğu konusundaki spekülasyonları artırdı.

Trump'ın vergi beyannameleri, 2016 seçim kampanyasında da tartışılan önemli konulardan biriydi ve Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce de yoğun şekilde tartışılıyor.

Trump'ın avukatlarından Alan Garten ise New York Times'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin "federal hükümete son 10 yılda onmilyonlarca dolar vergi ödediğini ve 2015'te başkan adaylığını duyurmasından bu yana da milyonlarca dolar vergi ödemesi yaptığını" savundu.