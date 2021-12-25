New York'ta sahte aşı belgelerine hapis cezası

New York Valisi Kathy Hochul, COVID-19 kayıtlarında sahteciliği durdurmak için bir önlem imzaladı.

Hochul, aşı durumlarını yanlış beyan eden kişilerin sadece kendi sağlıklarını değil, temas ettikleri herkesin sağlığını da tehlikeye attığını söyledi.

Bu mevzuatla birlikte birçok işletmenin aşılama durumunu kontrol ederken sorun yaşamayacağına değinen Hochul, New York'un açılma sürecinin hızlanacağını dile getirdi.

Suç sayılacak, hapis cezası verilebilecek

COVID-19 Aşı Kartlarında sahtecilik yapılmasını D sınıfı bir suç haline getiren mevzuatla kişilere bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bilgisayar veri tabanındaki aşı kayıtlarını kurcalamak da artık E sınıfı bir suç olarak kabul edilecek ve kişiler dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

"Aşıda Gerçek yasası güçlü ve caydırıcı"

New York Eyalet Senatörü Anna Kaplan, halkı sahte aşılardan ve yalan belgelerden korumanın, çok önemli acil bir karar olduğunu söyleyerek, yeni cezaları övdü.

Kaplan, "Aşıda Gerçek yasası, insanların aşı durumları hakkında yalan söylemelerini önlemek, halk sağlığını korumak ve ekonomik iyileşmemizin ilerlemesini sağlamak için güçlü bir caydırıcı işlev görecektir” dedi.

New York eyaletinde 32 milyon 800 binden fazla COVID-19 aşı dozu uygulandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre New Yorkluların yüzde 95'i en az bir doz alırken, yüzde 82,5'i iki doz aldı.