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New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor

ARAŞTIRMACILAR, VİRÜSÜN YENİ TÜRÜNÜN, AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTABİLECEK BİR MUTASYON OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

25 Şubat 2021 Perşembe 17:45
New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor
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ARAŞTIRMACILAR, VİRÜSÜN YENİ TÜRÜNÜN, AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTABİLECEK BİR MUTASYON OLABİLECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

ABD'nin New York kentinde, yen tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün hızla yayıldığı bildirildi. 

Yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19'un B.1.526 adlı yeni türüne ilk olarak geçen yıl kasım ayında kentte toplanan örneklerde rastlandı. 

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Araştırmacılar, virüsün yeni türünün, aşının etkinliğini azaltabilecek bir mutasyon olabileceğinden endişe duyuyor. 

Mutasyona uğrayan bu virüs türünün mart sonunda ABD genelindeki en yaygın virüs türü olması bekleniyor. 

ABD'de Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şimdiye kadar 28 milyondan fazla kişi virüsten etkilenirken, 505 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ise 66 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. 

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Son Güncelleme: 25.02.2021 19:30
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