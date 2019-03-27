New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

New York'ta kızamık alarmı verildi. New York'un Rockland County bölgesindeki okullarda kızamık virüsünün yayılması üzerine aşı olmamış 6 bin çocuğun okula gönderilmemesi yönünde karar alındı.

Geçen 26 hafta içinde 17 bin doz kızamık-kabakulak aşısı yapılmış olmasına rağmen yayılan virüse ilişkin doktorlar ve sağlık merkezleri aşı olmanın önemi hakkında bir kez daha New Yorkluluları uyardı.

Salı günü acil durum ilan eden bölge idarecisi Ed Day, aşı olmamış binlerce çocuğun kamuya açık yerlerden uzak tutulmasını istedi. Sağlık uzmanlarına göre ABD'de benzeri bir vaka uzun yıllardır yaşanmamıştı.