banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak

New York eyaletine ABD içinden yapılan giriş çıkışlarla ilgili, COVID-19 salgını kapsamında alınan karantina zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı.

12 Mart 2021 Cuma 10:02
New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak
banner337
banner391

New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorkluların salgına karşı "büyük bir güç ve azimle" mücadele ettiğini söyledi. Cuomo, bunun sonucunda vakaların her gün düşmeye devam ettiğini, 1 Nisan'dan itibaren yurt içi yolculardan karantina talep edilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, zorunluluk kalksa da eyaletin sağlık departmanının New York'a giriş çıkış yapanların önlem olarak kendilerini karantinaya almalarını hala tavsiye ettiği söylendi.

banner341
Belediye Başkanı'ndan karara tepki

Diğer taraftan, New York'a uluslararası seyahat edenler için zorunlu bir karantinanın halen yürürlükte olduğu, tüm yolcuların sağlık formunu doldurmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Cuomo'nun açıklamasına, "kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle" tepki gösterdi.

De Blaiso valilik kararıyla ilgili, "Dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve eyalet nüfusunun yüzde 43'üne sahip olmamıza rağmen bize danışılmadı" dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Newyork Karantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 18 yaşın üzerindeki herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanması hedefleniyor
ABD'de 18 yaşın üzerindeki herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanması hedefleniyor
BM uyardı: 30'dan fazla ülkede 34 milyon insan kıtlığın eşiğinde
BM uyardı: 30'dan fazla ülkede 34 milyon insan kıtlığın eşiğinde
Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu
Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu
AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi
AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi
DSÖ mayısa kadar 237 milyon aşı dağıtacak
DSÖ mayısa kadar 237 milyon aşı dağıtacak
Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“
Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Salgın 1 yaşında!
Salgın 1 yaşında!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim