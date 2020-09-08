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Netflix Ceo\'su: Evden Çalışmanın Hiçbir Yararını Görmedik

Lefkoşa, 8 Eylül 20 (TAK): Netflix\'in kurucusu ve CEO\'su Reed Hastings, şirket çalışanlarının uzaktan çalışmasının hiçbir olumlu sonucunu görmediklerini belirterek, bu durumun farklı fikirler arasındaki tartışmayı da zorlaştırdığını savundu.

08 Eylül 2020 Salı 17:01
Netflix Ceo\'su: Evden Çalışmanın Hiçbir Yararını Görmedik
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 (TAK): Netflix'in kurucusu ve CEO'su Reed Hastings, şirket çalışanlarının uzaktan çalışmasının hiçbir olumlu sonucunu görmediklerini belirterek, bu durumun farklı fikirler arasındaki tartışmayı da zorlaştırdığını savundu.

Öte yandan Hastings, şirketin 8 bin 600 çalışanının çoğunluğu "onaylanmış bir koronavirüs aşısını olmadığı sürece", ofise dönmeyi zorunlu tutmayacaklarını da ekledi.

Netflix CEO'su, salgın sona erdiğinde bile şirketin çoğu çalışanının haftanın bir günü evden çalışmaya devam edeceğini öngörüyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Hastings, uzaktan çalışmanın herhangi bir olumlu yönünü görmediğini vurguluyor: "İnsanlarla yüz yüze bir araya gelememek, özellikle de uluslararası anlamda, tamamen olumsuz bir durum."

Hastings, insanların uzaktan çalışma koşullarında "gösterdikleri fedakarlıklardan çok etkilendiğini" de ekledi.

Netflix dünya genelinde 200 milyon haneye yayın yapıyor. Şirket, kendisine ait dizi, belgesel ve filmlerin yapımına yeniden başlamış durumda.

"Avrupa ve Asya'nın çoğunda işimizin başındayız" diyen Hastings, "Los Angeles'ta da devam eden bazı işlerimiz var. Umuyoruz ki, yeterli testin uygulanmasıyla Eylül ve Ekim'le birlikte daha fazla işimizi başlatabileceğiz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, önde gelen diğer teknoloji şirketleri, çalışanlarının ofise dönmesi konusunda karamsar.

Mayıs ayında Twitter, çalışanlarının "sonsuza dek" evden çalışabileceğini duyurdu.

Spotify'ın 4 bini aşkın çalışanının çoğu yıl sonuna kadar evden çalışacak.

Fujitsu da çalışanların süresiz olarak evden çalışmasına izin vermek için plan yapıyor.

Facebook ve Google, en az yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya yeşil ışık yaktı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının, ofis binaları dışından çalışmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Evden çalışma oranının artması şirketlere aynı zamanda pahalı ofis alanlarından vazgeçme imkanı sunuyor. Ancak uzaktan çalışmanın uzun vadeli olarak nasıl planlanacağı birçok şirket için henüz net değil.

(BBC/FG)

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