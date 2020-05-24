Netanyahu Yolsuzluktan Hakim Karşısında

Kudüs, 24 Mayıs 20 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hâkim karşısına çıkan ilk lideri oluyor.

Rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmakta olan Netanyhu davayı “siyasi cadı avı” olarak görüyor.

İsrail Başbakanı, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde bugün görülecek davaya gelmek yerine sadece avukatlarının yargıç karşısına çıkmasını istedi. Ancak bu istek mahkeme tarafından reddedildi.

Euronews’un haberine göre, sağ görüşlü Likud Partisi lideri olan Netanyahu hakkında soruşturma geçtiğimiz kasım ayında açıldı. Davaya konu olan iddialar üç yıl süren araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı'nın milyoner iş adamlarından hediyeler aldığı ve medya patronlarının yararına, kendisi hakkında iyi haberler yapmaları karşılığında, kanuni düzenlemeler çıkardığı iddia ediliyor.

İsrail kanunlarına göre Netanyahu yargılandığı için istifa etmek zorunda değil. İsrail Başbakanı yargı sürecinin görevini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceğini savunuyor. Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu, sadece bir hafta önce beşinci kez İsrail Başbakanı seçilmişti.

MUHALEFET: “NETANYAHU ÜLKEYİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR”

Netanyahu ve müttefikleri aylardır dava sebebi ile ülkedeki adalet sistemini hedef alırken İsrail Başbakan hakkındaki iddialar konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Güvenlik güçleri Netanyahu mahkemeye geldiği sırada onu destekleyenler ya da ona karşı olanlar tarafından gerçekleştirilecek gösterilere karşı hazırlanmış durumda. Yeni kurulan kabineden bazı bakanların da İsrail Başbakanı'na destek vermek üzere mahkemeye gelmesi bekleniyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise iktidarı yargıçları etki altına almaya çalışmakla ve ülkede şiddeti körüklemekle suçluyor.

Lapid, "Netanyahu davadan kurtulmak için bizi iç savaşa sürüklemeyi deniyor." dedi. İsrail Başbakanı'nın mahkeme karşısına çıkması ülkede bir yıldan fazla süren siyasi istikrarsızlık döneminden sonra gerçekleşiyor.

(EURONEWS/RU/FEZ)