banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Oktay, Paşaköy’ü ziyaret etti
OKTAY, PAŞAKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalıştığı iş yerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU
Çukurova’da yangın
ÇUKUROVA’DA YANGIN
banner307

Netanyahu\'dan Ab Ülkelerine İran\'a Yeni Yaptırımlar Uygulaması Çağrısı

NETANYAHU: 

Netanyahu\'dan Ab Ülkelerine İran\'a Yeni Yaptırımlar Uygulaması Çağrısı

NETANYAHU: 

07 Temmuz 2019 Pazar 13:12
Netanyahu\'dan Ab Ülkelerine İran\'a Yeni Yaptırımlar Uygulaması Çağrısı

NETANYAHU:  "ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE YÖNETİMİNDEKİ ARKADAŞLARA SESLENMEK İSTİYORUM. BU ANLAŞMAYI SİZ İMZALADINIZ VE ONLAR (İRAN) BU ADIMLARI ATARSA CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAĞINI SÖYLEDİNİZ”

“BU BİRLEMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NİN KARARIYDI. NEREDESİNİZ?”

Kudüs, 7 Temmuz 19 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini duyuran İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının "oldukça tehlikeli" bir adım olduğunu söyledi.

banner317
İran'ı, uranyumu belirli bir seviyenin ötesinde zenginleştirmeyeceği sözünü çiğnemekle suçlayan Netanyahu, "Almanya, Fransa ve İngiltere yönetimindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve onlar (İran) bu adımları atarsa ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylediniz. Bu Birlemiş Milletler  Güvenlik Konseyi'nin kararıydı. Neredesiniz?" dedi.

Netanyahu, İran'ın atom bombası yapmayı hedeflediğini iddia ederek, "Uranyumun zenginleştirilmesi tek bir nedenle yapılır. O da atom bombası yapmak için." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

(AA/RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
İklim değişikliğine çare ormanlaştırma
İran'dan
İran'dan "abd'nin Ekonomi Terörizmine Karşı Yasal Adım" Açıklaması
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Esed Rejimine Ait Savaş Uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Yerleşimlere Saldırı Düzenledi
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
İran'dan “artık nükleer anlaşmaya uymayacağız“ açıklaması
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti
Endonezya'da Afet Ajansının sevilen yüzü hayatını kaybetti
ABD uyuşturucu baronundan 12.6 milyar dolar istiyor
ABD uyuşturucu baronundan 12.6 milyar dolar istiyor
Avustralya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Avustralya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Yunanistan'da halk sandık başında
Yunanistan'da halk sandık başında
Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti
Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim