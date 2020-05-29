banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105067
ALTIN
381.065
DOLAR
6.8342
STERLİN
8.4613
EURO
7.6055
banner339
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!
Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerden hükümete uyarı
İŞÇİLERDEN YAZILI AÇIKLAMA

Netanyahu: "batı Şeria\'nın Yüzde 30\'unu İlhak Edeceğiz"

Kudüs, 29 mayıs 20 (.): İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria\'nın yüzde 30\'unun İsrail tarafından ilhak edileceğini söyledi.

29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
Netanyahu:
banner337
banner345

Kudüs, 29 mayıs 20 (.): İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 30'unun İsrail tarafından ilhak edileceğini söyledi.
Netanyahu, Makor Rishon gazetesine yaptığı açıklamalarda, Batı Şeria'nın yüzde 30'unun yani Batı Şeria'nın yüzde 60'ına tekabül eden ve 1995'teki İkinci Oslo Anlaşması'na göre "C bölgesi" olarak sınıflandırılan bölgelerin yüzde 50'sinin ilhak edileceğini belirtti.
ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'na işaret eden Netanyahu, "Batı Şeria’nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz. Ayrıca 4 yıl boyunca hem İsraillilere hem de Filistinlilere C bölgesinin geri kalan yüzde 50'sinde inşaat  izni vermeyeceğiz." dedi.
İlhak planının, hükümet ortağı Benny Gantz ile yapılan anlaşma gereği hem Mecliste hem de hükümette oylamaya sunulacağını belirten Netanyahu, "Filistinlilere Batı Şeria'nın geri kalan yüzde 70'inde bir devlet kurmalarına müsaade edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:
ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planının hükümetince tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Netanyahu, "Daha önce de dediğim gibi Filistinlilerle bu plan çerçevesinde müzakerelere hazır olduğumu belirtmiştim." ifadesini kullandı.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

banner341
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.
TRUMP’IN SÖZDE ORTA DOĞU PLANI
ABD’nin sözde barış planı, İsrail'e Akdeniz’den Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam egemenlik verirken, Filistinlilere ise Tel Aviv’e tanınan bu imtiyazı "sözde devlet" ve "ekonomik refah" karşılığında kabul etmeyi dayatıyor.
Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Doğu Kudüs, yerleşim birimlerinin kaldırılması gibi taleplerini görmezden gelen sözde barış planı, tarihi Filistin topraklarında "iki devletli çözüm" imkanını tamamen ortadan kaldırıyor.
Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun (statüko) korunmasını öngören sözde barış planı, Harem-i Şerif'i İsrail'in tezleri doğrultusunda Yahudilerin de ibadetine açarak aslında statükoyu Yahudilerin lehine değiştirmiş oluyor.
Trump'ın planını Filistinlilere ve uluslararası topluma rağmen Filistin topraklarında ilmek ilmek dokuyarak uygulayan İsrail, Filistinlilerin hayalini kurduğu 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız, egemen bir Filistin Devleti ideasını da tamamen ortadan kaldırıyor.
(AA/GÖZ/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 103 Bini Aştı
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 103 Bini Aştı
Alman Hava Yolu Firması Lufthansa'da
Alman Hava Yolu Firması Lufthansa'da "kontrollü İflas" Seçeneği İddiası...
Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Ocak'tan Bu Yana Düzenlenen Saldırılarda 270 Kişi Öldürüldü
Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Ocak'tan Bu Yana Düzenlenen Saldırılarda 270 Kişi Öldürüldü
Mınneapolıs'teki Olayları Haberleştiren Cnn Ekibi, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
Mınneapolıs'teki Olayları Haberleştiren Cnn Ekibi, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
İngiltere’de Nisanda Sadece 197 Otomobil Üretildi
İngiltere’de Nisanda Sadece 197 Otomobil Üretildi
Hollanda'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 931'e Yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Bin 931'e Yükseldi
Ab, Çin'in Hong Kong Güvenlik Yasasının Ardından Yaptırım Planlamıyor
Ab, Çin'in Hong Kong Güvenlik Yasasının Ardından Yaptırım Planlamıyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim