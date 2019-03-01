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Netanyahu yolsuzluk suçlamalarına 'cadı avı' dedi, mücadele sözü verdi

Netanyahu yolsuzluk suçlamalarına 'cadı avı' dedi, mücadele sözü verdi

01 Mart 2019 Cuma 08:36
Netanyahu yolsuzluk suçlamalarına 'cadı avı' dedi, mücadele sözü verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 3 farklı yolsuzluktan dava açılması ihtimalini nisan ayındaki seçimleri etkilemeye yönelik bir 'cadı avı' olarak nitelendirdikten sonra ismini temize çıkarma sözü verdi.

Televizyonda yayınlanan açıklamasında Netanyahu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kurulan kağıttan kulelerin hepsinin yıkılacağını vurguladı. Netanyahu istifa etmeyeceğini ve uzun yıllar daha başbakanlığı sürdürme niyetinde olduğunu açıkladı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit Netanyahu aleyhine yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açmaya hazırlandığını duyurmuştu. Davanın resmi olarak başlayabilmesi için Netanyahu'nun duruşma öncesi ifadesine başvurulması gerekiyor. Bu oturumun da 40 gün sonra yapılacak parlamento seçimlerinden sonra olacağı tahmin ediliyor.

Suçlamalar neler?
Netanyahu 3 farklı yolsuzluk davasıyla karşı karşıya.

İlkinde, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketi Bezeq Telecom'a, grubun eski yönetim kurulu başkanının kontrolündeki bir internet sitesinde olumlu haberler karşılığında devletten idari imtiyazlar verdiği iddia ediliyor.

İkinci dosyada Netanyahu ,İsrailli Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder işadamı James Packer'dan pahalı hediyeler almakla suçlanıyor.

Üçüncü davada ise Netanyahu'nun İsrail'in en çok satan gazetesi Yedioth Ahronoth'la olumlu haberler karşılığında rakip gazetenin büyümesini engelleyecek düzenlemeler getirme konusunda pazarlık yaptığı ileri sürülüyor.

Netanyahu istifa etmek zorunda mı?
Hayır, kanuni olarak henüz Netanyahu'nın istifasını gerektirecek bir durum yok. Nitekim başbakan da görevine devam edip hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Dava hemen başlayacak mı?
Hayır. Netanyahu davanın başlamasından önce Netanyahu başsavcılıkla görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde Netanyahu'nun avukatları iddiaların düşürülmesi ya da cezaların hafifletilmesi gerektiğini savunacak. Bunun haftalar hatta aylar sürmesi mümkün.

Netanyahu suçlu bulunursa ne olacak?
Rüşvet cezaları 10 yıla kadar hapis ve/veya para cezası gerektiriyor. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Netanyahu
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