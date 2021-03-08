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Netanyahu, umudunu aşıya bağladı

İsrail’de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten isim olan Binyamin Netanyahu, 23 Mart’ta yapılacak seçimlerde koltuğunu korumak için seçim kampanyasını ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısı üzerinden yürütüyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:45
Netanyahu, umudunu aşıya bağladı
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İsrail’de yaklaşık iki hafta sonra yapılacak seçim için liderler yavaş yavaş kampanyalarına başladı.

Ülkede iki yıl içinde 4.kez yapılacak seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri de Netanyahu’nun koltuğunu koruyup koruyamayacağı.

Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasında elini güçlü tutmak için başbakanlık koltuğunu korumayı istiyor.

Seçim kampanyasını Kovid-19 aşısı üzerine yürüten Netanyahu, ülkesinin salgına karşı “başarılı” olduğu mesajıyla kaybettiği seçmen desteğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Zira İsrail, dünyada nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke konumunda.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail’de nüfusun yarısından fazlasına Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 40’ına ise ikinci dozu yapılmış durumda.

Aşılama sayesinde ülkede Kovid-19 önlemlerinin büyük bölümü kaldırıldı, lokantalar ve kafeler dünden itibaren aşının iki dozu da yapılan kişilere içerde servis verilmeye başlandı.

AŞI NETANYAHU’YA OY KAZANDIRMIŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR  

Her ne kadar Netanyahu, Kovid-19 aşılamasında başarılı olduğunu sık sık dile getirse de bu durum henüz sandığa yansımış değil.

Aksine kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun partisi Likud’un seçimleri önde tamamlasa da oy kaybedeceğini gösteriyor.

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İsrail’in Kanal 12 televizyonu tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, mevcut mecliste 36 milletvekiline sahip Likud’un sandalye sayısının 28’e düşeceği tahmin ediliyor.

Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek) Partisi'nin 19 milletvekili çıkararak Likud’un ardından ikinci olacağı belirtiliyor.

Sağ partilerden Yeni Umut’un 14,  Yamina’nın ise 12 sandalye ile mecliste yerini alması bekleniyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku’nun ise 9 milletvekilinde kalacağı öngörülüyor.

NETANYAHU KOALİSYONU KURACAK SAYIYA ULAŞAMIYOR

İsrail Başbakanı'na yakın olan ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisinin 8, Birleşik Tevrat Partisi'nin de 6 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Aşırı sağcı ve Filistin karşıtlığı ile bilinen partilerin oluşturduğu Dinci Siyonist Partisi blokunun ise 5 milletvekiliyle meclise gireceği tahmin ediliyor.

Her ne kadar Likud seçimi önde tamamlasa da Netanyahu’ya destek vermesi beklenen sağ partilerin oluşturduğu blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı belirtiliyor.

Seçimin ardından Yamina, Şas, Birleşik Tevrat ve Dinci Siyonist Partisi'nin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine yeşil ışık yakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu’nun partisi Likud ile söz konusu partilerin toplam sandalye sayısının 59’da kalarak koalisyonu kurmak için yeterli sayıyı yakalamayacağı tahmin ediliyor.

23 Mart’a kadar bu tablo değişir mi bilinmez ama mevcut atmosfer, İsrail’i yeni bir siyasi belirsizliğin beklediğini gösteriyor. 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 13:39
Anahtar Kelimeler:
Netanyahu
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