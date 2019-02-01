Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili iddianamenin sunumunu erteleme talebini reddetti.

Netanyahu'nun avukatları, iddianamenin sunumunun 9 Nisan'da yapılacak seçimlerden sonra yapılması yönünde talepte bulunmuştu.Mandelblit, ekibinin dava ile ilgili bulguları incelemeye devam ettiğini ve kararını da mümkün olan en kısa sürede vermek istediğini dile getirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Başsavcı Avichai Mandelblit, Başbakan Netanyahu'nun avukatlarına, dava sunumunun ya da herhangi bir karar açıklamanın seçimlerden önce yapılmasında hiçbir engel bulunmadığını söylediğini aktardı.Mandelblit ve ekibinin, ret gerekçesiyle ilgili olarak, "kararın ertelenmesi ya da dondurulmasının siyasi bir karar olacağı ve seçimlere müdahale anlamına geleceği" açıklamasında bulunacağı kaydedildi.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar tutarında mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

Netanyahu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek bunun medyanın ve sol cenahın kendisine karşı yürüttüğü 'cadı avı' olduğunu öne sürüyor.