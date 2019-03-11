Netanyahu: İsrail tüm vatandaşların değil sadece Yahudilerin devleti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in tüm vatandaşların değil sadece Yahudilere ait bir ulus devlet olduğunu iddia etti.

Sosyal medya sitesi Instagram üzerinden oyuncu ve model Rotem Sela ile tartışmaya giren Natenyahu, Araplar dahil olmak üzere tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu, ancak İsrail’in Yahudi halkının ulus devleti olduğunu söyledi.

Rotem Sela kendi hesabından, "İsrail tüm vatandaşların ülkesidir" paylaşımında bulunmuştu. Sela'ya cevap veren Başbakan Netanyahu ise, "İsrail, tüm vatandaşlarının devleti değil" ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan İsrail Başbakanı, daha sonra kendi Instagram hesabından arkasında İsrail bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı ve Rotem Sela'ya uzun bir cevap verdi.

Netanyahu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Rotem, önemli düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değil. Geçirdiğimiz temel yasaya (Yahudi Ulus Devlet Yasası) göre, İsrail, Yahudi halkının ulus devletidir ve sadece kendisine aittir. Sizin de yazdığınız gibi, İsrail'in Arap vatandaşları ile ilgili bir sorunu yok. Hepimiz eşit haklara sahibiz ve Likud hükümeti Araplara diğer hükümetlerden daha fazla yatırım yaptı. İyi günler."

Ülke gündeminin ilk sırasına oturan hadisenin ardından bakanlar kurulu toplantısı öncesi bir kez daha açıklama yaptı.Aynı iddialarını burada da sürdüren Netanyahu, İsrail'i, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir "Yahudi, demokratik devlet" olarak tanımladı.

Netanyahu, "Ancak İsrail, bütün vatandaşlarının değil, yalnızca Yahudi halkının ulus devletidir" şeklinde konuştu.

İsrail Meclisinde geçen yıl kabul edilen 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Araplar vatandaş olmakla birlikte farklı değerlendiriliyor.

Yasa ayrıca şu maddeleri içeriyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

İsrail medyası, Netanyahu'nın 9 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi oyuncu ve model bir kadınla düelloya girerek milliyetçi oylara göz diktiğini ve dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığını yazdı.

İsrailli gazeteci Asaf Ronel, Twitter hesabından, "Nüfusun yarısının oy kullanma hakkına sahip olmadığı İsrail apartheid seçimlerine katılmanın tek nedeni, bu baskıcı sistemi yıkmaya çalışanlara destek olmak." paylaşımında bulundu.

Yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle hakkında dava açılan ve yargılanan Binyamin Netanyahu, kamuoyu yoklamalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski Maliye Bakanı Yair Lapid'in liderliğini üstlendiği merkez sağ oluşum karşısında birkaç puan geriye düşmüş durumda.