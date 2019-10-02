banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103608
ALTIN
274.858
DOLAR
5.7131
STERLİN
7.0180
EURO
6.2536
Gizli ittifak..
GİZLİ İTTİFAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
24 yaşındaki genç kadın kayıp, aranıyor
KAYIP ARANIYOR

Netanyahu için kritik süreç başladı

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya nedeniyle avukatları dinleniyor..

Netanyahu için kritik süreç başladı

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya nedeniyle avukatları dinleniyor..

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
Netanyahu için kritik süreç başladı

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başkabakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya nedeniyle avukatlarını dinlemeye başladı. 
Batı Kudüs'teki Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dinlemede Netanyahu'nun 10 avukatı hazır bulundu, kendisi ise dinlemeye katılmadı. 
Mandelblit'in bugün 4000 numaralı dosyaya ilişkin Netanyahu'nun avukatlarını dinleyeceği, bu dosyaya ilişkin dinlemenin tamamlanmasının ardından yarından itibaren 1000 ve 2000 numaralı dosyaların ele alınacağı belirtiliyor. 
Söz konusu dinlemelerin en az 4 gün sürmesi, Başsavcının gerek duyması halinde bu süreyi uzatabileceği ifade ediliyor. 
Mandelblit, dinlemelerin ardından hakkındaki rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı dosyalar nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek. 
İsrail Başsavcısının kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, yerel basın kararın aralık ayı sonunda açıklanacağını iddia ediyor. 

NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR 

banner317
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.
Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, ShaulElovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.
1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

 

Son Güncelleme: 02.10.2019 14:41
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Kuzey Kore'ye tepki
AB'den Kuzey Kore'ye tepki
Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
ABD, İran'a ait tarihi eserleri iade etti
ABD, İran'a ait tarihi eserleri iade etti
Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı
Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı
Yunanistan'da bir günlük grev
Yunanistan'da bir günlük grev
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 200 kişi yaralandı
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti
Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı
Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı
Insight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı
Insight, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim