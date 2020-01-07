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Netanyahu: “ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir“

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu: “ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir“

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

07 Ocak 2020 Salı 08:05
Netanyahu: “ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir“

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Netanyahu'nun toplantıda güvenlik kabinesine hitaben, "Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığı, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini" dile getirdiği kaydedildi.

Buna karşın, Netanyahu'nun bakanlarına ABD'ye desteği ön plana çıkararak, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşabileceklerini söylediği de belirtildi.

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"İRAN'IN MİSİLLEME İÇİN İSRAİL'İ VURMASI İHTİMALİ DÜŞÜK"

Toplantıda ayrıca İsrailli üst düzey askeri yetkililerin güvenlik kabinesine Süleyamani'nin öldürülmesi nedeniyle İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurma ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.


 

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:39
Anahtar Kelimeler:
Binyamin NetanyahuABD-İran Gerilimi
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