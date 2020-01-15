banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121182
ALTIN
293.446
DOLAR
5.8771
STERLİN
7.6635
EURO
6.5568
Lefkoşa'da kaza!
LEFKOŞA'DA KAZA
Uyuşturucudan 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
YİNE KAZA!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Nesli Tükenmekte Olan Kuzey Beyaz Gergedanı Kurtuluyor

ÜRETİLEN ÜÇ EMBRİYO TAŞIYICI DİŞİ GERGEDANLARA AKTARILACAK

Nesli Tükenmekte Olan Kuzey Beyaz Gergedanı Kurtuluyor

ÜRETİLEN ÜÇ EMBRİYO TAŞIYICI DİŞİ GERGEDANLARA AKTARILACAK

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:56
Nesli Tükenmekte Olan Kuzey Beyaz Gergedanı Kurtuluyor

ÜRETİLEN ÜÇ EMBRİYO TAŞIYICI DİŞİ GERGEDANLARA AKTARILACAK
Nairobi, 15 Ocak 2020 : Kenya’da nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı yapay döllenmeyle çoğalacak.
Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, geçen yıl ölen son erkek kuzey beyaz gergedanından alınıp saklanan spermler ve hayatta kalan iki dişinin yumurtalarından üç embriyo oluşturulduğu belirtildi.
Turizm ve Vahşi Yaşam Bakanı Najib Balala, gelişmenin büyük bir zafer olduğunu belirterek türün tükenmesinin an meselesi olduğunu vurguladı.  

banner317
Çekya, Almanya, Kenya ve İtalya’dan bilim adamları ve çevrecilerin katkı verdiği proje sayesinde gelecek aylarda dişi gergedanlara yapılan uygulamayla hayvanların çoğalması sağlanacak.
Adları Najin ve Fatu olan dünyanın son iki kuzey beyaz gergedanı Kenya’da yaşıyor.
Projeyle türün sayısının ilk etapta beşe çıkarılması amaçlanıyor.
(AA/RÇ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümeti, Hava Yolu Şirketi Flybe'yi Kurtarma Kararı Aldı
İngiliz Hükümeti, Hava Yolu Şirketi Flybe'yi Kurtarma Kararı Aldı
Endonezya'da Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sonucu 2 Ada Su Altında Kaldı
Endonezya'da Deniz Seviyesinin Yükselmesi Sonucu 2 Ada Su Altında Kaldı
Ab, Libya'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor
Ab, Libya'dan Olası Göç Dalgasına Hazırlanıyor
Mısır Polisi, Aa Kahire Ofisini Basarak Dört Çalışanı Gözaltına Aldı
Mısır Polisi, Aa Kahire Ofisini Basarak Dört Çalışanı Gözaltına Aldı
Esed Rejimi Ve Rusya, Ateşkese Rağmen İdlib'de Hava Saldırılarına Başladı: 10 Ölü
Esed Rejimi Ve Rusya, Ateşkese Rağmen İdlib'de Hava Saldırılarına Başladı: 10 Ölü
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den "ateşkese Bae'nin Engel Olduğu" Açıklaması
NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu
NSA, Windows 10 işletim sisteminde güvenlik açığı buldu
Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı
Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı
BM: “Kolombiya'da yeni yılın ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusu öldürüldü”
BM: “Kolombiya'da yeni yılın ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusu öldürüldü”
BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı
BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim