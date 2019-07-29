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Nepal\'deki Sel Ve Toprak Kaymaları Şiddetli Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sel Ve Toprak Kaymalarında 113 Kişi Hayatını Kaybetti, 67 Kişi Yaralandı, 38 Kişiden İse Haber Alınamıyor

Ankara, 29 Temmuz 19 : Nepal\'de şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 113\'e yükseldi. 

Nepal\'deki Sel Ve Toprak Kaymaları Şiddetli Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sel Ve Toprak Kaymalarında 113 Kişi Hayatını Kaybetti, 67 Kişi Yaralandı, 38 Kişiden İse Haber Alınamıyor

Ankara, 29 Temmuz 19 : Nepal\'de şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 113\'e yükseldi. 

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Nepal\'deki Sel Ve Toprak Kaymaları Şiddetli Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sel Ve Toprak Kaymalarında 113 Kişi Hayatını Kaybetti, 67 Kişi Yaralandı, 38 Kişiden İse Haber Alınamıyor

Ankara, 29 Temmuz 19 : Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi. 
NDTV kanalının haberine göre, Nepal İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede son haftalarda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 113 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, 67 kişinin yaralandığını, 38 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.
Şiddetli yağışların yol açtığı afetlerin, ülkedeki 77 bölgeden 67'sini etkilediği bilgisini paylaşan yetkililer, hükümetin, kurtarma çalışmaları için asker ve polisleri görevlendirdiğini ifade etti.
Nepal'in, Katmandu Vadisi'nin kimi bölgelerini de içine alan bazı orta ve güney kesimlerinin son 2 haftadır süren yağışlar nedeniyle su altında kaldığı bildirildi. 

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Acil durum yetkilileri, geçen hafta, bazı nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli boyuta çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. 
Ülkede sellerden etkilenen bölgelerde, sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması nedeniyle salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe edildiği kaydedilmişti.
(AA/RU/YIL)
 

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