Nepal\'deki Fırtınada Ölü Sayısı Artıyor

ÜLKENİN GÜNEY BÖLGESİNİ ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINADA ÖLENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ



Ankara, 2 Nisan 19 : Nepal'in güneyindeki Bara ve Parsa bölgelerindeki köyleri pazar günü etkisi altına alan yağmur fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.



ANI haber ajansının yerel hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bara ve Parsa bölgelerindeki köylerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada 35 kişinin öldüğünün doğrulandığı, afet nedeniyle yüzlerce kişinin de yaralı olduğu bildirildi.



Yerel hükümet, afette yaşamını yitirenlerin yakınlarına yardımda bulunulacağını ve yaralananların ücretsiz tedavi edileceğini duyurdu.



Kuvvetli fırtına nedeniyle bölgedeki çok sayıda evin ağır hasar gördüğü ya da yıkıldığı, araçların ters döndüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği belirtilirken, yöre halkının acil yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.



Polis, ölümlerin çoğuna fırtınada çöken duvarların, evlerden düşen tuğlaların, devrilen ağaçların ve elektrik direklerinin neden olduğu bilgisini paylaşmıştı.



Başbakan KhadgaPrasadSharmaOli, dün, kurtarma çalışmalarını denetlemek için afet bölgesine gitmişti.



Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, dün, fırtına nedeniyle 612 kişinin yaralandığını, kurtarma ve yardım ekiplerinin afetin vurduğu köylere sevk edildiğini açıklamıştı.



(AA/ÖZ/FEZ)