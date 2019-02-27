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Nepal'de helikopter kazası: Turizm Bakanı hayatını kaybetti

Nepal'de helikopter kazası: Turizm Bakanı hayatını kaybetti

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:06
Nepal'de helikopter kazası: Turizm Bakanı hayatını kaybetti

Nepal'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Başkent Katmandu'nun 300 kilometre doğusundaki dağlık Taplejung bölgesinde yaşanan kazaya kötü hava koşullarının neden olduğu aktarıldı.

Helikopterde pilot ve Adhikari'nin yanı sıra 5 yolcu daha bulunuyordu.

Taplejung bölgesi yetkilisi Anuj Bhandari, helikopterin kaybolduğunun duyulmasının ardından yöre halkının bölgede büyük bir gürültü duyduğunu, ardından yükselen duman ve alevler gördüğünü aktardı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ram Krishna Subedi de Hindistan sınırı yakınlarında düşen helikopterin enkazına ulaşan arama kurtarma ekiplerinin cesetlere çıkardığını dile getirdi.

Himalayalar bölgesinde yer alan ve aralarında Everst'in de bulunduğu dünyanın en yüksek 14 dağından 8'ine ev sahipliği yapan Nepal'da sık sık hava kazaları yaşanıyor.

Son Güncelleme: 27.02.2019 15:12
Anahtar Kelimeler:
Nepal Helikopter Düştü
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