Neden aynı şarkıyı yüzlerce kez dinlemeyi seviyoruz?

Bilim insanlarına göre aynı şarkıyı hiç bıkmadan yüzlerce kez dinlemeyi seviyorsanız bu konuda yalnız değilsiniz. Michigan Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada insanların bazı şarkılarla duygusal bağlar geliştirdiği için aynı parçayı yüzlerce kez dinlemeyi sevdikleri dikkat çekti.

Araştırmaya katılanların ortalama 300 kez aynı parçayı dinledikleri ortaya çıktı. Aynı kişilerin yüzde 86’sı her gün en az 1 kez, yüzde 43'ü de 3 ila 4 kez aynı şarkıyı dinlemeyi sevdiklerini ifade etti. Yüzde 60'ı aynı şarkı üst üste dinledikleri belirtti.

Söz konusu çalışmayı yürüten araştırma yöntemleri profesörü Frederick Conrad, insanların bazı şarkılarla kişisel deneyimler yaşadığı için güçlü bağların oluştuğunu vurguluyor. Conrad göre sevilen şarkının hatıralarla ilişkilendirilmesiyle birçok kişi bıkmadan uzun süre aynı şarkıyı dinleyebiliyor.

California Üniversitesi'nde müzik kompozisyonu profesörü Pablo Ortiz de uzun bir aradan sonra tekrar dinlenen şarkıların mutlu veya hüzünlü hatıraların tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladığını belirtiyor. Ortiz, insanların hüzünlü de olsa hatırlamayı sevdiği için aynı şarkıyı dinlememekten haz aldığını söylüyor.

Müzik Psikolojisi Uzmanı Elizabeth Margulis dinlediğimiz şarkıların yüzde 90'ını daha önce dinlediğimizi ifade ediyor. Bu durumun "aşinalık hissine" dayandığını belirten Marguilis, "Bildiğimiz bir parçayı dinlediğimizde, beynimiz bilinmeyen ve yeni bilgilerle uğraşmadığı için rahatlıyor ve vücudumuz endorfin salgılıyor. Ayrıca şarkının sözlerini ve müziğini ezberleyen beynimiz bu durumdan daha keyif almamıza vesile oluyor" diye konuştu.

Alışkanlıklarımızı iyi bilen müzik endüstrisi de bu durumdan faydalanıyor. Her yıl en çok dinlenen hit parçalar birbirine benziyor.

Ürün stratejisi kapsamında toplumun kulak alışkanlıklarına daha iyi hitap eden basit melodili ve az sözlü parçalar yılın en çok dinlenen şarkıları haline geliyor.