banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
Rum basını: “Kıbrıslı Türkler çoktan hazır gibi”
KAPILARIN YENİDEN AÇILMASI..
Pilli: “Bayramda tedbiri elden bırakmayalım“
PİLLİ'DEN ÇAĞRI
Meclis yaz tatilinde de çalışacak
ULUÇAY'IN BAYRAM MESAJI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Nba Maçları Başlayabilir

Florida, 24 Mayıs 20 (.): Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun kalan maçlarının Florida eyaletindeki Disney World Resort\'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:33
Nba Maçları Başlayabilir
banner337
banner345

Florida, 24 Mayıs 20 (.): Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun kalan maçlarının Florida eyaletindeki Disney World Resort'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başladı.

Görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde NBA maçları Temmuz ayı sonunda başlayacak.

Tüm maçların 2500 kilometrelik bir alana yayılan Disney'e ait ESPN Spor Kompleksi'ndeki tesislerde oynanması planlanıyor.

Orlando kentindeki Disney World Resort'ta Disney temalı eğlence parkları yer alıyor. Bölgede birçok lüks otel de bulunuyor.

NBA Sözcüsü Mike Bass, Oyuncular Birliği ve Walt Disney'le kapsamlı görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
Bass, önceliklerinin her zaman sağlık ve güvenlik olacağını söyledi.

banner341
NBA'de karşılaşmalar koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta durdurulmuştu.

Normal sezonda Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, Batı Konferansı'nda ise Los Angeles Lakers ilk sıradaydı.

Sezonun normal takvimle devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Normal sezondaki birkaç maçın daha oynanıp, play-offlara geçilmesi de seçenekler arasında.

NBA yönetimi, Cuma günü kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, sezonun takvimi ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Takımların da Haziran ayında oyuncularını tekrar toplaması bekleniyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 640 bini aştı. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı da 96 bini geçti.

(BBC/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya Temmuz’da Sınırlarını Turizme Açacak
İspanya Temmuz’da Sınırlarını Turizme Açacak
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 344 Bini Aştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 344 Bini Aştı
Libya'da Hafter Milisleri Bayram Sabahında Başkenti Bombaladı
Libya'da Hafter Milisleri Bayram Sabahında Başkenti Bombaladı
Hindistan'da Kovid-19 Vaka Sayısında En Fazla Günlük Artış Kaydedildi
Hindistan'da Kovid-19 Vaka Sayısında En Fazla Günlük Artış Kaydedildi
İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede
İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede
Nijerya'da 3 günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü
Nijerya'da 3 günde silahlı çete üyesi 135 kişi öldürüldü
Taliban ile hükümet arasında ateşkes
Taliban ile hükümet arasında ateşkes
Salgın devam ederken Trump'ın golf oynaması tepki çekti
Salgın devam ederken Trump'ın golf oynaması tepki çekti
Bayram namazını futbol sahasında kıldılar
Bayram namazını futbol sahasında kıldılar
Dünyada Ramazan bayramı kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
Dünyada Ramazan bayramı kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim