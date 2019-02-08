NBA: New York Knicks Enes Kanter ile yollarını ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, Enes Kanter ile yollarını ayırdı. Son birkaç haftadır oynatılmayan Kanter, başka bir oyuncu ile takas edilemeyince serbest bırakıldı.

NBA’deki en kötü sezonunu geçiren New York Knicks, Enes Kanter yerine genç oyuncuları sahaya sürerek gelecek sezona hazırlanmaya odaklanmıştı.

Oklahoma City’den 2017’de New York Knicks’e transfer olan Kanter, iki sezonda sahaya çıktığı 115 maçta 14 puan ve 10.8 ribaund ortalamasıyla oynadı. İlk başlarda maça kendisiyle başlanmadığı için rahatsızlığını dile getiren Kanter, son maçlarda hiç oynatılmayınca "Ya beni oynatın ya da buradan gönderin” diyerek doğrudan takımın menajerini hedef alan sözler sarf etmişti.

Kanter ile yolların ayrılmasıyla ilgili konuşan New York Knicks menajeri Scott Perry “New York’a geldiği andan itibaren ekibimizi ve taraftarlarımıza uyum sağlamayı başardı. Cesaretli özelliği olan Kanter’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Son dönemlerde uluslararası medyada Türk hükümetine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Kanter, takımının Londra’daki maçına "Türk ajanlar tarafından öldürülme riski olduğunu" söyleyerek gitmemişti.

Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapılmıştı.