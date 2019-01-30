Nazarbayev bakanları 'korkak' diyerek fırçaladı, merkez bankasına büyümeye odaklanma talimatı verdi

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev bakanlara "korkak" diyerek fırça attı merkez bankasına da ekonomik büyümeye odaklama talimatı verdi.

Gazetecilere canlı olarak aktarılan kabine toplantısında Nazarbayev, bakanlarını ülkedeki bankacılık sektörünü yolsuzluklardan temizleme konusunda yeterince cesur davranmadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Başkanın bu yorumları sonrası yüzde 9,25 olan gösterge faizini Mart ayında yükseltme sinyali veren bankanın geri adım atacağı yorumları yapılıyor. Kazakistan Merkez Bankası'nın kanuni görev tanımında büyümeyi desteklemek bulunmuyor. Bankanın internet sitesinde görevlerinin fiyat istikrarını korumak olduğu ilan edilmiş durumda. Ayrıca bankanın devlet başkanına bağlı olduğu ama kanunun verdiği yetki çerçevesinde kararlarında bağımsız olduğu da belirtiliyor.

Fakat Nazarbayev, kredilerin milli gelire oranının çok düşük olduğunu yani ekonomide yatırım açığı olduğunu belirtti. Nazarbayev "Merkez bankası her şeyden önce ekonomik büyümeyi destekleme konusunda aktif olmalı" diyerek bankanın kabineyle daha koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

Başkan bakanlara ve merkez bankasına geçen yıl yüzde 4,1 civarında olduğu tahmin edilen büyüme oranının bu sene yüzde 5'e çıkmasını sağlamaları talimatını verdi.

Nazarbayev bankaların hortumlanmasının önüne geçemedikleri için kızdığı bakanlara "karar alırken elleriniz ayaklarınız mı titriyor? O zaman burada ne işiniz var?" diyerek çıkıştı.

Kazakistan'da batık bankaları kurtarmakla görevlendirilen devlet bankası bu ay ülkenin en büyük finans kuruluşlarından biri olan Tsesnabank'tan geçen yıl aldığı 1,2 milyar dolarlık hisseye ilave olarak 1,6 milyar dolarlık daha sermaye koyacağını açıklamıştı.