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Navalnıy\'ı Zehirlediği Belirtilen Maddenin Kaldığı Oteldeki Su Şişesinde Bulunduğu İddia Edildi

Moskova, 17 Eylül 20 : Almanya\'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy\'ı zehirlediği belirtilen Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürüldü.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Navalnıy\'ı Zehirlediği Belirtilen Maddenin Kaldığı Oteldeki Su Şişesinde Bulunduğu İddia Edildi
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Moskova, 17 Eylül 20 : Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı zehirlediği belirtilen Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu ileri sürüldü.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde tedavisi süren Navalnıy'ın sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü paylaşım yapıldı.

Navalnıy'ın Almanya'ya götürülmeden önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, odadaki malzemelerin paketlendiği görülüyor.

Görüntünün altında yer alan açıklamalarda ise Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı çalışanlarının kendisinin başına gelenleri duyduğunda harekete geçtiği belirtildi.

Paylaşımda, "Çalışanlar, hemen avukatı çağırdı ve Navalnıy'ın ayrıldığı odaya girdi. Odada su şişeleri dahil buldukları her şeyi kayıt altına almaya ve paketlemeye başladı." ifadesi kullanıldı.

Noviçok kimyasalının su şişesinde bulunduğu ileri sürülen paylaşımda, "Alman Laboratuvarı, iki hafta sonra Noviçok izlerini otel odasındaki su şişesinde buldu. Ardından tahlilleri yapan 3 laboratuvar daha Navalnıy'ın bu maddeyle zehirlendiğini teyit etti. Şimdi bunun Navalnıy'ın odasından çıkmadan ve havaalanına gitmeden önce yapıldığını anlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Noviçok'u geliştirenlerden Leonid Rink, Rus Ria haber ajansına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm su şişeleri aynı ve hangi şişenin Tomsk'taki otelden olduğunu ispatlamak mümkün değil. Bu, şişenin dünyanın herhangi bir yerinde hazırlanabileceği anlamına geliyor." yorumunda bulundu.

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NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

(AA/AK/HÖ)

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