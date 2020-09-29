Nato Karargahı\'ndaki Toplantı Başladı

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ASKERİ HEYETLERİ ARASINDA, "AYRIŞTIRMA USULLERİNİN" ELE ALINACAĞI TEKNİK TOPLANTILARDAN ALTINCISI BAŞLADI
Ankara, 29 Eylül 20 : Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)