banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
474.448
DOLAR
7.4848
STERLİN
9.7464
EURO
8.8592
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Nato Irak Güvenlik Güçlerinin Kuvvetlendirilmesinde Kararlı

Brüksel, 16 Eylül 20 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek, Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesi konusunda ittifakın kararlı olduğunu söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:59
Nato Irak Güvenlik Güçlerinin Kuvvetlendirilmesinde Kararlı
banner337
banner351

Brüksel, 16 Eylül 20 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek, Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesi konusunda ittifakın kararlı olduğunu söyledi.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Hüseyin, Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.
Stoltenberg, görüşmede NATO ve Irak'ın terörle mücadelede yakın çalışmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ ile mücadele eden Irak güvenlik güçlerinin önemli fedakarlıklarda bulunduğunu ifade etti. Stoltenberg, NATO'nun Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlenmesine yardım etmeye yönelik bağlılığını vurguladı.  

banner341
Açıklamada, NATO'nun Irak hükümeti ile tam koordinasyon halinde ittifakın Irak'taki çabalarını nasıl artıracağını değerlendirdiği kaydedildi.
NATO, Irak hükümetinin talebiyle Ekim 2018'de muharip niteliği bulunmayan, eğitim ve kapasite geliştirme amacı taşıyan NATO Irak Misyonunun kurulmasında mutabık kalmıştı. NATO Savunma Bakanları, geçen şubatta NATO'nun Irak'taki misyonunu geliştirme konusunda ilke kararı almıştı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan Seyahatini Kovid-19 Nedeniyle İptal Etti
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan Seyahatini Kovid-19 Nedeniyle İptal Etti
İran Merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Bae Ve Bahreyn'in İsrail'le Normalleşmesini Kınadı
İran Merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Bae Ve Bahreyn'in İsrail'le Normalleşmesini Kınadı
Fransa'da İngiliz Yolcuya Gözaltı Sırasında Polis Şiddeti
Fransa'da İngiliz Yolcuya Gözaltı Sırasında Polis Şiddeti
Abd'deki Yangının Dumanının Bu Hafta Avrupa'ya Ulaşacağı Tahmin Ediliyor
Abd'deki Yangının Dumanının Bu Hafta Avrupa'ya Ulaşacağı Tahmin Ediliyor
Abd'de Yıl Sonundan İtibaren Ücretsiz Kovid-19 Aşısı Kampanyasına Başlanacağı İddiası
Abd'de Yıl Sonundan İtibaren Ücretsiz Kovid-19 Aşısı Kampanyasına Başlanacağı İddiası
Irak'ta Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 82 Can Kaybı
Irak'ta Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 82 Can Kaybı
Hollanda'da 2 Yıl Önce Kaybolan Kedi Belçika'da Ortaya Çıktı
Hollanda'da 2 Yıl Önce Kaybolan Kedi Belçika'da Ortaya Çıktı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan Son 24 Saatte 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan Son 24 Saatte 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Almanya'dan Abd'ye 1 Milyar Avroluk Lng Yatırımı Teklifi
Almanya'dan Abd'ye 1 Milyar Avroluk Lng Yatırımı Teklifi
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim