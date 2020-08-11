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Nato\'dan Doğu Akdeniz\'de Müttefiklik Dayanışması Ve Uluslararası Hukuk Çağrısı

Brüksel, 11 Ağustos 20 (.): NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz\'deki durumun

11 Ağustos 2020 Salı 09:45
Nato\'dan Doğu Akdeniz\'de Müttefiklik Dayanışması Ve Uluslararası Hukuk Çağrısı
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Brüksel, 11 Ağustos 20 (.): NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumun "müttefiklik dayanışması" ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. 
Stoltenberg, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. 
Genel Sekreter Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'deki durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli." ifadesini kullandı. 
ORUÇ REİS, MİÇOTAKİS'İ ALARMA GEÇİRDİ
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından, Miçotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yapacağı bildirilmişti.

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Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağıran Miçotakis, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i de telefonla aramıştı.
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.
Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.
(AA/GÖZ/HÖ)
 

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