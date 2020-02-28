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Tufan Erhürman

Nato\'da Olağanüstü Suriye Toplantısı Başladı

Brüksel, 28 Şubat 20 : NATO\'da Türkiye\'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı. 

Nato\'da Olağanüstü Suriye Toplantısı Başladı

Brüksel, 28 Şubat 20 : NATO\'da Türkiye\'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı. 

28 Şubat 2020 Cuma 11:17
Nato\'da Olağanüstü Suriye Toplantısı Başladı
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Brüksel, 28 Şubat 20 : NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı başladı. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı başladı.

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirmesi öngörülüyor. 

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg ise toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunacak.

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Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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