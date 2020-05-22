banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102660
ALTIN
379.650
DOLAR
6.8032
STERLİN
8.2991
EURO
7.4184
banner339
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK
BRTK'da mobbing !
BAY-SEN BAŞKANI AÇIKLADI!
Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu
PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Nato, Abd\'nin Açık Semalar Anlaşması\'ndan Çekilme Kararının Ardından Toplanıyor

Brüksel, 22 Mayıs 20 : NATO, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Açık Semalar Anlaşması\'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı aldığını bildirdi. 

22 Mayıs 2020 Cuma 12:11
Nato, Abd\'nin Açık Semalar Anlaşması\'ndan Çekilme Kararının Ardından Toplanıyor
banner337
banner345

Brüksel, 22 Mayıs 20 : NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı aldığını bildirdi. 
NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üye ülkelerin silahlanma kontrolü ve silahsızlandırmaya ilişkin anlaşmaların ittifakın güvenliğine önemli katkı sağladığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. 
Brüksel'de düzenlenen 2018 NATO Zirvesi'nde müttefiklerin Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı kısmen uygulamasına ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran NATO yetkilisi, "Özellikle Rusya'nın bazı bölgelerde uçuşları kısıtlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı. 
NATO yetkilisi, üye ülkelerin Açık Semalar Anlaşması'nın geleceğini görüşmek için bugün daimi temsilcilerden oluşan NATO Kuzey Atlantik Konseyinin toplanacağını bildirdi. 
Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak biliniyor.
ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

banner341
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Bir Günde Çin'de 4, Güney Kore'de 20 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Son Bir Günde Çin'de 4, Güney Kore'de 20 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Abd'de Siyahi Gencin Vurulduğu Anın Görüntüsünü Çeken Kişi Cinayetle Suçlandı
Abd'de Siyahi Gencin Vurulduğu Anın Görüntüsünü Çeken Kişi Cinayetle Suçlandı
Nijerya'da Etnik Çatışma: 15 Ölü
Nijerya'da Etnik Çatışma: 15 Ölü
ABD'de COVID-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
ABD'de COVID-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız
Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız
Paris'te sağlık çalışanlarından protesto gösterisi
Paris'te sağlık çalışanlarından protesto gösterisi
ABD bir anlaşmadan daha çekiliyor
ABD bir anlaşmadan daha çekiliyor
ABD'nin Covid-19 desteği Rusya'da memnuniyetle karşılandı
ABD'nin Covid-19 desteği Rusya'da memnuniyetle karşılandı
Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak
Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak
ABD salgına rağmen göçmen çocukları sınır dışı etti
ABD salgına rağmen göçmen çocukları sınır dışı etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim