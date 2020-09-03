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NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini kınayarak Rusya'nın acilen şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi. 

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini kınayarak Rusya'nın acilen şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi. 

Stoltenberg, Almanya'da tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Almanya'nın Navalny'ın Noviçok grubuna ait madde ile zehirlendiğinin açıkladığını hatırlatan Stoltenberg, "Askeri amaçlı ve sinir sistemini etkileyen maddenin kullanılmasını kınıyorum. Bu durum Rusya'nın tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini daha da acil bir hale getirmektedir. Almanya ve bütün NATO müttefikleri ile bunun sonuçları hakkında istişarelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin Navalny'ın zehirlenmesini güçlü şekilde kınadığına dikkati çekerek, "Kimyasal silahların kullanımı hiçbir şart altında kabul edilemez ve bu uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya’nın acilen bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirten Borrell, "Aleksey Navalnıy olayı çözümsüz kalmamalı, sorumlular adalet karşısına çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin konuyu yakından takip edeceğini ve sonuçlarını ele alacağını bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergNATO AB
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