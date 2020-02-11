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NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanacak

NATO SAVUNMA BAKANLARI ORTA DOĞU, UKRAYNA, RUSYA, AFGANİSTAN VE NATO-AB İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞMEK İÇİN İKİ GÜNLÜĞÜNE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanacak

NATO SAVUNMA BAKANLARI ORTA DOĞU, UKRAYNA, RUSYA, AFGANİSTAN VE NATO-AB İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞMEK İÇİN İKİ GÜNLÜĞÜNE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

11 Şubat 2020 Salı 13:04
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanacak

NATO SAVUNMA BAKANLARI ORTA DOĞU, UKRAYNA, RUSYA, AFGANİSTAN VE NATO-AB İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞMEK İÇİN İKİ GÜNLÜĞÜNE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları Orta Doğu'daki gelişmeler, terörle mücadele Rusya, Ukrayna, Afganistan ve NATO-AB ilişkileri gibi konuları görüşmek için Brüksel'de toplanacak.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Bakan Akar'ın, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma bakanlarının ittifak için önem taşıyan konuları görüşmek için iki günlüğüne bir araya geleceğini belirtti.

ORTA DOĞU

Bakanların NATO'nun Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için daha fazla ne yapabileceğini görüşeceğini kaydeden Stoltenberg, "Güney bölgemizdeki şiddet ve istikrarsızlık bölgede acı ve mülteci krizine yol açmış, terörizmi beslemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun bu çerçevede bölgede ortaklıklara da önem verdiğine dikkati çekerek, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun terör örgütüne karşı önemli başarı kaydettiğini anımsattı.

NATO'nun bölgede daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade eden Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda Irak eğitim misyonunun geleceğini görüşeceğini söyledi.

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RUSYA VE UKRAYNA

Stoltenberg, savunma bakanlarının ikinci gün ise ilk olarak Rusya'yı ele alacağını belirtti. Rusya'nın yeni füze sistemlerinin teşkil ettiği sınamaların görüşüleceğini kaydeden Stoltenberg, "Savunma odaklı bazı tedbirler üzerinde anlaştık. Aynı zamanda silahların kontrolü ve silahsızlanmaya ilişkin kararlılığımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın SSC-8 füze sisteminin tek sorun olmadığını belirten Stoltenberg, savunma bakanlarının tüm Rus füze sistemlerine ilişkin bir görüşme yapacağını açıkladı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın da toplantı kapsamında gündeme geleceğini; müttefiklerin Ukrayna'ya güçlü desteğinin sürdüğünü belirtti.

AFGANİSTAN

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bakanların aynı zamanda Afganistan'daki eğitim misyonunu da ele alacağını aktardı.

"Kararlı Destek Misyonu önemli katkılar sağlıyor. Mevcut sınamalara rağmen Afgan güvenlik güçleri kuvvetleniyor ve barış için koşulların sağlanmasına yardımcı oluyor." diyen Stoltenberg, Taliban'ın savaş sahasında kazanamayacağını artık kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

NATO-AB İLİŞKİLERİ

Stoltenberg, NATO-AB ilişkilerinin de ele alınacağı toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağını duyurdu.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 16:13
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