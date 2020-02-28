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Nato, olağanüstü toplanıyor

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı. 

Nato, olağanüstü toplanıyor

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı. 

28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Nato, olağanüstü toplanıyor
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NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.

Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

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NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti. 

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:40
Anahtar Kelimeler:
Nato Olağanüstü Toplantı
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