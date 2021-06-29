NATO'nun 'Deniz Meltemi 2021' tatbikatı başladı

Bu yıl düzenlenen tatbikat, bugüne kadar yapılanların en büyüğü olma özelliği taşıyor.

Tatbikatta, Türkiye’nin de aralarında olduğu 32 ülkeden 5 bin asker yer alıyor.

32 donanma gemisi, 40 uçak ile 18 özel operasyon ve dalgıç ekibi de tatbikata katılıyor.

Karadeniz'e girerken Rus Donanması'nın izlemeye aldığı, ABD Donanması 6'ncı filoya bağlı USS Ross destroyeri de tatbikata katılan gemiler arasında.

Tatbikat için hazırlanan 18 senaryoda savaş ve arama-kurtarma sahneleri canlandırılacak.

Moskova 'provokasyon' dedi

23 Temmuz'a kadar sürecek tatbikat Karadeniz'de tansiyonu yükseltti.

Moskova, tatbikatı "provokasyon" olarak niteledi, Washington'a tatbikattan vazgeçme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın amacının Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın, tatbikat başladığında haziranda yeni bir kıtalar arası balistik füzeyi başarıyla denediğini duyurması dikkati çekti.

Kremlin, Rus Karadeniz Filosunun teyakkuzda olduğunu açıkladı.

Moskova da Akdeniz'de tatbikata başladı.