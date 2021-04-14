banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376

NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya destek

NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınır bölgesindeki askeri hareketliliğinin ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine "sarsılmaz" desteklerini teyit etti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:20
NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya destek
banner337

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO karargahında yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık yaptı. Brüksel'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da üye ülkelerin daimi temsilcilerine bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Müttefikler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine NATO'nun sarsılmaz desteğini teyit etmiştir. Müttefik ülkeler, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağı ile Rusya destekli militanların Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlalleri hakkındaki endişelerini ifade etmiştir" sözleri yer aldı.

banner341
Genel Sekreter Stoltenberg'in Rusya'ya askeri yığınağı ve provokasyonları sonlandırması, gerginliği düşürme çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımayacağı, Kırım Yarımadası'ndaki Rus askeri yığınağını kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya Minsk anlaşmalarına uyma, güçlerini Ukrayna topraklarından çekme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında yapıcı çalışma çağrısı yapılarak "NATO, Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca Stoltenberg'in Karadeniz'in güvenliği için Ukrayna ve Gürcistan ile iş birliğinin geliştirileceğine yönelik ifadelerine yer verildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
NATOUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak
COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu
COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı
Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı
ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi
ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi
Çinli yetkiliden aşı açıklaması: Yanlış anlaşıldım
Çinli yetkiliden aşı açıklaması: Yanlış anlaşıldım
Von Der Leyen: Bir daha asla izin vermem
Von Der Leyen: Bir daha asla izin vermem

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim