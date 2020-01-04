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Nato, Irak'taki Eğitim Misyonunun Faaliyetlerini Askıya Aldı

 NATO SÖZCÜSÜ VEKİLİ DYLAN WHİTE:  

Nato, Irak'taki Eğitim Misyonunun Faaliyetlerini Askıya Aldı

 NATO SÖZCÜSÜ VEKİLİ DYLAN WHİTE:  

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:41
Nato, Irak'taki Eğitim Misyonunun Faaliyetlerini Askıya Aldı

 NATO SÖZCÜSÜ VEKİLİ DYLAN WHİTE:  "IRAK'TAKİ PERSONELİMİZİN GÜVENLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ" 
 "IRAK EĞİTİMİ MİSYONU DEVAM EDİYOR ANCAK EĞİTİM FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"
Brüksel, 4 Ocak 20: NATO, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede görüşmelerin yakından takip edildiğini aktardı. 
NATO'nun ABD'li yetkililerle yakın irtibatta olduğunu ifade eden White, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in de ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.
White, NATO Irak eğitim misyonunun birkaç yüz personelden oluştuğunu anımsatarak, misyonun Irak hükümetinin talebi üzerine ülkenin güvenlik birimlerini güçlendirdiğini belirtti. 
White, "Irak'taki personelimizin güvenliği büyük önem taşıyor. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Irak eğitimi misyonu devam ediyor ancak eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alındı." açıklamasında bulundu.

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SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 05.01.2020 09:39
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