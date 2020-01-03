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NATO, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

NATO, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

03 Ocak 2020 Cuma 16:02
NATO, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı. 
"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu. 

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ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.
 

Son Güncelleme: 03.01.2020 23:00
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