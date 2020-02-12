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NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun sürdürüleceğini belirterek,

NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun sürdürüleceğini belirterek,

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:43
NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun sürdürüleceğini belirterek, "Ancak aynı zamanda misyonu genişletip Irak'a daha fazla katkı sağlamaya da hazır olmalıyız." dedi. 
Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Savunma bakanlarının Afganistan, DEAŞ'la mücadele ve uluslararası terörizm gibi konulara odaklanacağını vurgulayan Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun da gündemde olacağını söyledi.
 "IRAK İSTEDİĞİ MÜDDETÇE ORADA KALACAĞIZ"
Stoltenberg, NATO'nun Irak hükümetinin daveti üzerine ülkeye gittiğini belirterek, "Irak istediği müddetçe orada kalacağız." diye konuştu. 
Savunma bakanlarının, Irak eğitim misyonuna ilişkin bağlılıklarını dile getirmelerini beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Ancak aynı zamanda misyonu genişletip Irak'a daha fazla katkı sağlamaya da hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Stoltenberg, bunun terör örgütü DEAŞ'ın tekrar güç kazanmasını engellemek için kilit öneme sahip olduğunu ifade ederek NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla nasıl rol üstleneceğinin de görüşüleceğini aktardı.
NATO IRAK MİSYON
NATO, Temmuz 2018'de Bağdat hükümetinin talebi üzerine, Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.
Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonu'nun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.
NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
NATO, ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici değiştirmişti.

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Son Güncelleme: 12.02.2020 18:17
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