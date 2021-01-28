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Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi

NATO Genelkurmay Başkanları, Rusya ile Çin'in yükselişi, uluslararası terörizm, Kovid-19 salgını gibi ittifakın önündeki sınamalar ve güncel güvenlik konularını ele aldı.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:45
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi
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Toplantının ardından açıklama yapan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, yaptıkları görüşmelerin şubat ayındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde önem taşıdığını belirtti.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığını kaydeden Peach, Stoltenberg'in savunma harcamalarını artırma, modern imkanlara yatırım yapma, Rusya, Çin ve uluslararası terör gibi sınamalara karşı müttefiklere askeri hazırlığı sürdürme çağrısı yaptığını belirtti. 

Müttefiklerin birlikte hareket etmesinin önemine değinen Peach, "Kuzey Amerika olsun, Avrupa olsun hiçbir toplum bu tür sınamalarla tek başına baş edemez." dedi.

Peach, NATO'nun Afganistan ile ilgili kararları birlikte alması gerektiğini, Irak'a desteğin süreceğini, terörle mücadele ve istikrarın sağlanması için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini, Kosova'nın güvenliğine olan bağlılığın sürdüğünü ifade etti.

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Genelkurmay başkanlarının deniz güvenliğini ele aldığını aktaran Peach, denizlerdeki NATO mevcudiyetinin müttefikleri olası tehditlerden korumada önemli rol oynadığını bildirdi.

NATO'nun askeri stratejisi kapsamında geliştirilen konseptlerin ittifakı güçlü tutmak için esas teşkil ettiğini vurgulayan Peach, içeriği gizli olan bu konseptlerle ilgili askeri komitenin tavsiyelerinin değerlendirme için siyasi liderlere sunulacağını aktardı.

Peach ayrıca, Kovid-19 salgınını ele aldıklarını, NATO'nun salgınla mücadelede sivil çalışmaları desteklediğini belirterek, "Dayanışma, birlik ve uyum ittifakımızın köşe taşlarıdır." ifadesini kullandı.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya bazı ülkelerin genelkurmay başkanları bizzat, bazıları ise video konferansla katıldı. Türkiye'yi temsil eden Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, toplantıya video konferansla katılan genelkurmay başkanları arasında yer aldı.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
Nato Genelkurmay Başkanları Toplantısı
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